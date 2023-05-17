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Сегодня, 22:01

Анчелотти стал рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей.

Ответный матч с «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ стал для итальянца 191-м в карьере.

Он обошел Алекса Фергюсона (190), который провел все матчи в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Замыкает тройку по количеству матчей в ЛЧ бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер — 184. В топ-5 входят Хосеп Гвардиола (160) и Жозе Моуринью (145).

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Алекс Фергюсон
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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