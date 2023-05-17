Анчелотти стал рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей.

Ответный матч с «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ стал для итальянца 191-м в карьере.

Он обошел Алекса Фергюсона (190), который провел все матчи в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Замыкает тройку по количеству матчей в ЛЧ бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер — 184. В топ-5 входят Хосеп Гвардиола (160) и Жозе Моуринью (145).