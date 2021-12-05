Фати пропустит матч «Барселоны» с «Баварией», но может восстановиться ко встрече с «Эльче»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает AS.

По информации источника, 18-летний испанец может вернуться на поле через две недели и сыграть во встрече 18-го тура чемпионата Испании с «Эльче».

Напомним, что полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в игре 13-го тура чемпионата Испании «Сельтой» (3:3).

Матч «Барселоны» с «Баварией» состоится 8 декабря. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. Мюнхенцы с 15 очками возглавляют группу.