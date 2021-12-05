Фати пропустит матч «Барселоны» с «Баварией», но может восстановиться ко встрече с «Эльче»
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает AS.
По информации источника, 18-летний испанец может вернуться на поле через две недели и сыграть во встрече 18-го тура чемпионата Испании с «Эльче».
Напомним, что полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в игре 13-го тура чемпионата Испании «Сельтой» (3:3).
Матч «Барселоны» с «Баварией» состоится 8 декабря. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. Мюнхенцы с 15 очками возглавляют группу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/05/champions/1638698582_310462.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю