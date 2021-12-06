Нидерландский судья Сердар Гэзюбююк назначен главным арбитром матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ассистентами Гэзюбююка станут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Видеоассистент арбитра (ВАР) — Камфус Йохем. Помощник видеоассистента (АВАР) — Клэй Руперти. Резервный рефери — Йерун Мансхот.

Встреча «Зенита» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов петербургская команда набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Лондонцы с 12 баллами располагаются на первой позиции.