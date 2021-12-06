Матч «Зенит» — «Челси» в Лиге чемпионов рассудит нидерландская бригада арбитров
Нидерландец Гэзюбююк назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и «Челси»
12:20
Нидерландский судья Сердар Гэзюбююк назначен главным арбитром матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Ассистентами Гэзюбююка станут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Видеоассистент арбитра (ВАР) — Камфус Йохем. Помощник видеоассистента (АВАР) — Клэй Руперти. Резервный рефери — Йерун Мансхот.
Встреча «Зенита» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов петербургская команда набрала четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. Лондонцы с 12 баллами располагаются на первой позиции.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю