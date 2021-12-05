Рики Пуч: «Барселона» поедет в Мюнхен за победой. Мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов"
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч после поражения от «Бетиса» (0:1) в матче 16-го туре чемпионата Испании поделился ожиданиями от встречи с «Баварией» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Барселона» поедет в Мюнхен за победой, — приводит слова Пуча Diario Sport. — Мы выйдем в плей-офф Лиги чемпионов и будем бороться за титул в ла лиге. У нас есть три дня на восстановление. Нужно продолжать работать, другого выбора нет. Мы вместе верим, что выйдем в плей-офф«.
Игра «Барселона» с «Баварией» состоится 8 декабря. Начало — 23.00 по мск.
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. Мюнхенцы с 15 очками возглавляют группу.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/riqui-puig-vuelvo-sentir-futbolista-12944406
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