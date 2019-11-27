Фанаты «Наполи» в Ливерпуле вооружились в гольф-клубе. Полиция их остановила

Перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» фанаты гостей вооружились клюшками для гольфа, сообщает Mirror. Группа из 200 человек собиралась столкнуться с представителями мерсисайдцев.

Фотография была опубликована в социальных сетях. Жители Ливерпуля предупредили об этом полицейских. Они конфисковали у фанатов «Наполи» ряд флагштоков, но не обнаружили клюшек для гольфа.

Napoli fans armed with golf clubs in Liverpool tonight #LIVNAP pic.twitter.com/bWAYeNh36Z — Blog Mog (@TheBlogMog) November 27, 2019

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