Фанаты «Баварии» вывесили баннер против высоких цен на «Парк де Пренс» — такой же как в 2017-м
Болельщики «Баварии» остались недовольны ценами на билеты на матч 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (1:0), сообщает RMC Sport.
В 2017 году во время матча в Париже болельщики немецкого клуба вывесили баннер «75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть разумными».
Баннер в 2017 году.
RMC Sport
Спустя более чем 5 лет, 14 февраля 2023 года, зрители вывесили похожий баннер: «70 евро? Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. ***** ПСЖ», — гласит обращение фанатов «Баварии».
Баннер в 2023 году.
RMC Sport.
Ответный матч в Мюнхене пройдет 8 марта.
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