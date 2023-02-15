Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:18

Фанаты «Баварии» вывесили баннер против высоких цен на «Парк де Пренс» — такой же как в 2017-м

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Баннер в 2017 году.
Фото RMC Sport
Баннер в 2023 году.
Фото RMC Sport.
1/2

Болельщики «Баварии» остались недовольны ценами на билеты на матч 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (1:0), сообщает RMC Sport.

В 2017 году во время матча в Париже болельщики немецкого клуба вывесили баннер «75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть разумными».

Баннер в 2017 году. Фото RMC Sport
Баннер в 2017 году.
RMC Sport

Спустя более чем 5 лет, 14 февраля 2023 года, зрители вывесили похожий баннер: «70 евро? Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. ***** ПСЖ», — гласит обращение фанатов «Баварии».

Баннер в 2023 году. Фото RMC Sport.
Баннер в 2023 году.
RMC Sport.

Ответный матч в Мюнхене пройдет 8 марта.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
«ПСЖ» проиграл три матч подряд впервые с 2020 года
Скипп рассказал, что нужно изменить «Тоттенхэму» в ответном матче против «Милана»
Марио Гомес: «Во втором тайме матча «ПСЖ» — «Бавария» была очень красивая игра»
Капелло — о Леау против «Тоттенхэма»: «Сейчас его голова забита контрактом, а не игрой»
23-летний Диас — самый молодой автор гола за «Милан» в плей-офф ЛЧ после Кака в 2004 году
Пануччи: «Милан» продемонстрировал грамотную игру как в атаке, так и в обороне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скипп рассказал, что нужно изменить «Тоттенхэму» в ответном матче против «Милана»

Жинола о матче «ПСЖ» — «Бавария»: «Наша команда с Мбаппе может приезжать куда угодно и уничтожать любого соперника»
Новости
RSS RSS
Все новости