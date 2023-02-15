Фанаты «Баварии» вывесили баннер против высоких цен на «Парк де Пренс» — такой же как в 2017-м

Болельщики «Баварии» остались недовольны ценами на билеты на матч 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» (1:0), сообщает RMC Sport.

В 2017 году во время матча в Париже болельщики немецкого клуба вывесили баннер «75 евро за билет? Мы не Неймар. Цены должны быть разумными».

Баннер в 2017 году. RMC Sport

Спустя более чем 5 лет, 14 февраля 2023 года, зрители вывесили похожий баннер: «70 евро? Мы все еще не Неймар. 20 евро достаточно. ***** ПСЖ», — гласит обращение фанатов «Баварии».

Баннер в 2023 году. RMC Sport.

Ответный матч в Мюнхене пройдет 8 марта.