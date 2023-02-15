Жинола о матче «ПСЖ» — «Бавария»: «Наша команда с Мбаппе может приезжать куда угодно и уничтожать любого соперника»

Бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола прокомментировал игру «ПСЖ» против «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был двуликий Париж. Мбаппе заставлял остальных игроков сиять и зажигал их. Когда он вышел на поле, это создало пространство для Неймара и Месси, двух игроков, которые нуждались в этом. Это очень хорошая заготовка для ответного матча, потому что парижская команда с Мбаппе может приезжать куда угодно и уничтожать любого соперника», — приводит слова Жинола официальный сайт УЕФА.

В прошедшей встрече 24-летний Мбаппе забил два гола, но она они не были засчитаны из-за офсайда.

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта, в Мюнхене, начало — 23.00 мск.