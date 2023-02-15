Скипп рассказал, что нужно изменить «Тоттенхэму» в ответном матче против «Милана»

Полузащитник «Тоттенхэма» Оливер Скипп прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы вошли в игру и имели пару моментов только ближе к концу матча. «Милан» представлял угрозу на контратаках, иногда их было трудно остановить, но в целом была довольно равная игра. Нам нужно создать больше моментов в ответном матче. Хотя нам не так уж много нужно менять», — цитирует пресс-служба УЕФА Скиппа.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.