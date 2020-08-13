Нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг после победы над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда верила в себя до последнего момента. Камерунец на 93-й минуте забил победный гол.

— Это был сумасшедший матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Шупо-Мотинга. — Очень тяжелая игра против сложного соперника. Думаю, мы до последнего момента показывали, что верим в себя. Было нелегко, потому что у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, мы никак не могли забить.

Когда я выходил на поле, то думал: «Мы не можем проиграть, мы не можем так вернуться домой». Я был уверен в себе и в команде, а остальное — уже история «ПСЖ». В команде у всех было хорошее предчувствие.