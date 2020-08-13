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«Это был сумасшедший матч». Шупо-Мотинг — о победе «ПСЖ» над «Аталантой»

00:38
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Нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг после победы над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда верила в себя до последнего момента. Камерунец на 93-й минуте забил победный гол.

— Это был сумасшедший матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Шупо-Мотинга. — Очень тяжелая игра против сложного соперника. Думаю, мы до последнего момента показывали, что верим в себя. Было нелегко, потому что у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, мы никак не могли забить.

Когда я выходил на поле, то думал: «Мы не можем проиграть, мы не можем так вернуться домой». Я был уверен в себе и в команде, а остальное — уже история «ПСЖ». В команде у всех было хорошее предчувствие.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2030147--atalanta-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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