Эрнесто Вальверде: "Сыграет ли Дембеле с "МЮ"? Чрезмерно рисковать не будем"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Сильные качества "МЮ" - это не только стандартные положения. Его окрылила победа в предыдущем раунде над "ПСЖ" и успехи последних месяцев. Мы хотим пробиться дальше и должны уделить внимание "стандартам", сильным сторонам соперника, их болельщикам, - цитирует специалиста офицальный сайт УЕФА. - Мы не ставим задачу добиться какого-то определенного результата. Мы хотим забить на выезде. В предыдущих случаях нам приходилось много забивать дома. Посмотрим, как Дембеле будет тренироваться. Это не та же ситуация, что перед ответным матчем с "Лионом". Это первый матч, и это не надо забывать. Чрезмерно рисковать не будем.

Мы выйдем играть на победу. На эту тему спекулировать не стоит. Тут нельзя просто атаковать или только обороняться. Делать нужно и то, и другое. Перед матчем в Париже у "МЮ" было много травмированных, и команде это никак не помешало. В таких играх стремление к победе компенсирует отсутствующих из-за травм. Победа "Юнайтед" в Париже демонстрирует это. Все топ-клубы хотят победить. Мы в этом плане не исключение. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" тоже надеются выиграть турнир. Мы в себе уверены. Мы хорошо отреагировали на тяжелые периоды по ходу сезона.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" начнется в 22.00 по московскому веремени.

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