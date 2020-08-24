Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Такое уже делал другой игрок «Баварии» в 2001 году

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов после победы в финале турнира над «ПСЖ» (1:0).

То же самое сделал это его соотечественник защитник Биксант Лизаразю после победы в Лиге чемпионов в составе «Баварии» в 2001 году.