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Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Такое уже делал другой игрок «Баварии» в 2001 году

07:45
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Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов после победы в финале турнира над «ПСЖ» (1:0).

То же самое сделал это его соотечественник защитник Биксант Лизаразю после победы в Лиге чемпионов в составе «Баварии» в 2001 году.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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