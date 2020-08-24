Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов. Такое уже делал другой игрок «Баварии» в 2001 году
07:45
Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес надел на голову кубок Лиги чемпионов после победы в финале турнира над «ПСЖ» (1:0).
То же самое сделал это его соотечественник защитник Биксант Лизаразю после победы в Лиге чемпионов в составе «Баварии» в 2001 году.
Эээ... А если застрянет?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020
Лукас Эрнандес ???#финалЛЧ pic.twitter.com/G6ofE2dCzL
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми