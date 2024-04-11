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Рафинья: «Победа — важная, но до развязки в противостоянии с «ПСЖ» еще далеко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рафинья.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2). Бразильца признали лучшим игроком встречи.

«Последние несколько недель мы очень усердно работали на тренировках. Приехать сюда и увезти домой победу — это, я бы так сказал, довольно позитивно. Победа — важная, но до развязки в этом противостоянии еще далеко», — цитирует пресс-служба УЕФА Рафинью.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья празднует дубль в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. Лига чемпионов, что ты творишь?! В Париже — третий матч-шедевр за два дня, а победила «Барса»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040495--paris-vs-barcelona/
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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