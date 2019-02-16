Эмери, Лобановский и Венгер - в списке лучших тренеров, никогда не выигрывавших Лигу чемпионов

Опубликован рейтинг лучших тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов, по версии издания FourFourTwo.

Возглавил список тренер "Атлетико" Диего Симеоне. На втором - Арсен Венгер, замыкает тройку экс-тренер "Динамо" Валерий Лобановский.

1. Диего Симеоне ("Атлетико")

2. Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал")

3. Валерий Лобановский ("Динамо" Киев)

4. Юрген Клопп ("Боруссия" Д, "Ливерпуль")

5. Бобби Робсон ("Ньюкасл", "Порту")

6. Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус")

7. Мирча Луческу ("Галатасарай", "Шахтер", "Интер", "Бешикташ", "Рапид")

8. Кенни Далглиш ("Ньюкасл")

9. Отто Рехагель ("Вердер", "Кайзерслаутерн")

10. Дидье Дешам ("Монако", "Марсель")

11. Унаи Эмери ("Спартак", "Валенсия", "Севилья", "ПСЖ")

12. Антонио Конте ("Ювентус", "Челси").