Эдвин ван дер Сар и Криштиану Роналду снова вместе. Фото

Известный голландский вратарь Эдвин ван дер Сар в своем Twitter выложил фото с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Встреча произошла на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов в Монако.

Напомним, в прошлом оба игрока выступали за «Манчестер Юнайтед».

— Объеденены. Рад увидеть моего друга Криштиану в Монако. Он сказал, что ищет Маттейса (де Лигта). У него все великолепно, — подписал снимок ван дер Сар.

United. ?

Good to see my friend @Cristiano yesterday in Monaco! He said that he's looking after Matthijs and he is doing great! #UCLdraw pic.twitter.com/s1aX6GtNHc — Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 30, 2019



