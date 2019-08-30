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Эдвин ван дер Сар и Криштиану Роналду снова вместе. Фото

12:35
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Известный голландский вратарь Эдвин ван дер Сар в своем Twitter выложил фото с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Встреча произошла на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов в Монако.

Напомним, в прошлом оба игрока выступали за «Манчестер Юнайтед».

— Объеденены. Рад увидеть моего друга Криштиану в Монако. Он сказал, что ищет Маттейса (де Лигта). У него все великолепно, — подписал снимок ван дер Сар.


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