Дзюба признан лучшим игроком матча с «Бенфикой»

«Зенит» переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:1). Лучшим игроком встречи признан нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, сообщает пресс-служба УЕФА. Россиянин стал автором первого гола в матче.

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