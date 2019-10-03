Дзюба признан лучшим игроком матча с «Бенфикой»
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«Зенит» переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:1). Лучшим игроком встречи признан нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, сообщает пресс-служба УЕФА. Россиянин стал автором первого гола в матче.
Ай да Артем! ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 2, 2019
Дзюба признан Лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика» ?#ЛигаЧемпионов | @zenit_spb pic.twitter.com/kNcTtw3h5f
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур