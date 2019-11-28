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Джордан Хендерсон: «Наполи» осложнил нам задачу, но у «Ливерпуля» по-прежнему хорошие шансы на плей-офф"

28 ноября 2019, 03:42
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после ничьей с «Наполи» в Лиге чемпионов (1:1) признался, что «красные» хотели выиграть.

— Мы хотели выиграть сегодня и завершить начатое дело, — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. — «Наполи» осложнил нам задачу, но у нас по-прежнему хорошие шансы на плей-офф.

Ливерпуль — Наполи

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