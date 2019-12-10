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Джордан Хендерсон: «Ливерпулю» предстоит самый важный матч в сезоне»

02:03
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Полузащитник «Ливерпуля»Джордан Хендерсон считает матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» самым важным в сезоне на данный момент. "Красные" с 10-ю очками лидируют в таблице, а австрийская команда идет третьей, имя на 3 балла меньше.

– Завтра нам предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент, – цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. – Нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов и выложиться без остатка, чтобы завоевать путевку в плей-офф. Нужно показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо.

«Зальцбург», конечно же, очень опасен, об этом говорит и наш первый матч на «Энфилде». Они здорово действуют на контратаках, умеют использовать стандартные положения. Нам еще нужно прибавить в некоторых компонентах игры. И мы должны надежно сыграть в обороне.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027112/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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