Джордан Хендерсон: «Ливерпулю» предстоит самый важный матч в сезоне»

Полузащитник «Ливерпуля»​ Джордан Хендерсон считает матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» самым важным в сезоне на данный момент. "Красные" с 10-ю очками лидируют в таблице, а австрийская команда идет третьей, имя на 3 балла меньше.

– Завтра нам предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент, – цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. – Нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов и выложиться без остатка, чтобы завоевать путевку в плей-офф. Нужно показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо.

«Зальцбург», конечно же, очень опасен, об этом говорит и наш первый матч на «Энфилде». Они здорово действуют на контратаках, умеют использовать стандартные положения. Нам еще нужно прибавить в некоторых компонентах игры. И мы должны надежно сыграть в обороне.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры