Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу над "Барселоной" в ответном полуфинале Лиги чемпионов (4:0). По его словам, добиться необходимого результата команде помог быстрый гол - Дивок Ориги открыл счет на седьмой минуте.

- Невероятно. Вряд ли много кто считал, что у нас есть шансы, - цитирует BBC Хендерсона. - Мы знали, что будет сложно, но все еще возможно.

Вера в раздевалке была очень сильной. Мы знали, что можем добиться чего-то особенного на "Энфилде". Посмотрите на фанатов, на парней. Это особенный вечер.

Мы забили быстрый гол, нам это помогло. Мы не только забили, но и начали оказывать на соперника давление. Мы знали, что если покажем характер и решимость, то у нас будут шансы.