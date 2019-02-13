Джанлуиджи Буффон: "Если пройдем "МЮ", то можем провести отличную кампанию в Лиге чемпионов"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон после победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что в случае выхода в четвертьфинал парижане могут далеко пройти по турнирной сетке. Ответная встреча состоится 6 марта.

- Я благодарю своих товарищей по команде, которые провели невероятную игру. Мы можем пройти долгий путь в этом турнире. Нет ничего лучше, чем переживать эти эмоции и делиться такими моментами с партнерами. Если пройдем эту стадию, то можем провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.