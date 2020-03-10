Джан Пьеро Гасперини: «Не буду праздновать вплоть до финального свистка в ответной встрече с «Валенсией»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянской команды.

— Разумеется, результат первого матча придает нам уверенности в своих силах, — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА. — Нам нужно забить, но при этом не стоит забывать об обороне. С психологической точки зрения мы работаем над тем, чтобы у команды не было чувства, что дело уже сделано.

В первом матче мы сыграли великолепно, но лично я ничего праздновать не буду вплоть до финального свистка в ответной встрече.