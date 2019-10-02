Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»
«Барселона» переиграла «Интер» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.
В составе каталонского клуба дубль оформил Луис Суарес. За миланский клуб отличился Лаутаро Мартинес.
Лига чемпионов
Группа F
«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:1 (0:1)
Голы: Мартинес, 3 (0:1). Суарес, 58 (1:1). Суарес, 84 (2:1).
«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 53), Артур, Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле, 66).
«Интер» (Италия): Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Кандрева (Д`Амброзио, 71), Барелла, Брозович, Сенси (Политано, 79), Асамоа, Мартинес, Санчес (Гальярдини, 66).
Предупреждения: Барелла, 6. Гризманн, 9. Пике, 22. Сержи Роберто, 52. Видаль, 76.
Судья: Скомина (Словения).
2 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
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