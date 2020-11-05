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«Для меня это многое значит». Кайседо — о голе «Зениту»

00:22
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Форвард «Лацио» Фелипе Кайседо отметил важность своего гола в матче Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1).

«Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит, — цитирует Кайседо сайт УЕФА. — Я очень рад. Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью.

Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем. Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер».

В составе «Зенита» голом отметился Александр Ерохин.

Зенит — Лацио

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029409--zenit-vs-lazio/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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