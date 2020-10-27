Главный тренер «Боруссии» Марко Розе перед матчем Лиги чемпионов против «Реала» отметил важность противостояния с Зинедином Зиданом. Также он добавил, что нужно учесть опыт первого тура против «Интера».

— Для меня большая честь противостоять таким классным игрокам и такому тренеру, как Зинедин Зидан, — цитирует пресс-служба УЕФА Розе. — У него большой опыт, и он всегда хладнокровен. История и традиции высоко ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам завтра. Мы сосредоточены исключительно на ближайшей игре. У «Реала» полно классных игроков. Это будет очень трудный матч.

Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в матче с «Интером». Но мы можем извлечь из этого матча много хорошего. Это может помочь нам в достижении положительного результата завтра.