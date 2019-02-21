Диего Годин: "Это был идеальный матч во всех аспектах"

Капитан "Атлетико" Диего Годин после победы над "Ювентусом"​ в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что его команда провела идеальный матч. Ответная встреча состоится 12 марта.

- Мы рады. Провели отличный матч, - цитирует официальный сайт УЕФА Година. - Это был идеальный матч во всех аспектах - в атаке, в обороне, в отношении. Мы создали несколько верных моментов. Это важная победа, она обеспечивает нам серьезное преимущество".

Босс не просил что-то менять. Сказал, чтобы мы продолжали начатое в первом тайме, который был очень хорошим. Знали, что будет тяжело.

Время шло, но мы знали, что моменты будут, и именно так и случилось. Мы получили пространство для контратак и пошли вперед. Судьбу таких матчей решают мельчайшие детали.