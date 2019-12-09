Диего Демме: «Думаю, что «Лион» будет играть агрессивно»

Капитан «Лейпцига» Диего Демме считает, что его команда сможет обыграть «Лион» на выезде в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Эти команды выступают в одной группе с «Зенитом» и «Бенфикой».

— Мы будем играть на победу, потому что хотим выйти из группы первыми, — цитирует AFP Демме. — Отдадим все ради победы. «Лион» наверняка будет играть агрессивно и пойдет в атаку. Но мы сейчас на подъеме. У нас хороший опыт игры на переполненных стадионах, это нас не смутит.