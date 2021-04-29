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Капитан «ПСЖ» верит в успех в ответном матче против «Манчестер Сити»

05:06
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос назвал причины поражения от «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:2). Также он добавил, что нужно верить в успех в ответной игре.

28&nbsp;апреля. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2.«Манчестер Сити» перевернул матч в Париже за семь минут. Гвардьола — в шаге от финала Лиги чемпионов

«Во втором тайме мы играли слишком далеко от чужих ворот. У нас не получалось продвигаться вперед. «Сити» действовал агрессивнее. Мы должны сыграть стабильнее в ответной встрече. Впереди еще 90 минут борьбы.

Надо проанализировать игру, чтобы понять, где возникли трудности. У нас случались проблемы в других матчах, но мы всегда находили решение. На этом уровне мелочи многое решают. Мы должны мыслить позитивно и сыграть ответный матч как можно лучше.

Если не будем верить в успех, то не стоит даже ехать на ответный матч. Мы должны быть воинами в психологическом плане. Только тогда у нас появится возможность пройти дальше. Мы не должны сомневаться. Надо поработать над собой и улучшить слабые стороны. Мы должны перевернуть ход противостояния", — цитирует пресс-служба УЕФА Маркиньюса.

ПСЖ — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры