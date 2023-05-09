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Сегодня, 18:14

Деменко оценил шансы соперников в дуэли «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала плей-офф Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сейчас выглядит посильнее. Но «Реал» — это особенная команда, королевский клуб. Испанцы не просто так выигрывали Лигу чемпионов три раза подряд. Свои моменты они в любом случае найдут. Поэтому я оценил бы шансы соперников как 50 на 50. Многое будет зависеть от того, как «Реал» сыграет на своем поле в первом матче", — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне команды уже встречались на стадии полуфинала. Тогда в первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 4:3, но в ответной встрече «Реал» взял реванш и, выиграв в дополнительное время 3:1, вышел в финал.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10857476-demenko-ocenil-shansy-sopernikov-v-dueli-reala-i-manchester-siti-v-polufinale-ligi-chempionov.html
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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