Деменко не верит, что «Ливерпуль» совершит подвиг в матче с «Реалом»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил шансы английского «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Ливерпулю» уже нечего терять нечего. Они будут биться в ответной игре. Это не тот «Ливерпуль», который был два года назад. Многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Но сейчас я не верю в англичан. Несколько лет назад я бы мог сказать, что команда может совершить подвиг, но не сейчас", — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль» (5:2). По ходу встречи команда Карло Анчелотти уступала со счетом 0:2.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдет 15 марта в Мадриде.