Защитник «Лейпцига» Гвардиол: «Нас ждет трудный ответный матч с «Сити» в ЛЧ, но это футбол и все возможно»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол высказался об участии команды в Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне мы вылетели на групповом этапе, попав в Лигу Европы, и нас это огорчило. В этом сезоне, после скверного начала, нам удалось пройти групповой этап и попасть в плей-офф, где мы сражаемся с «Манчестер Сити». Нам удалось сыграть 1:1 дома, и теперь нас ждет трудный ответный поединок в Манчестере, но это футбол, поэтому все возможно.

Амбиции? Даже не знаю. Я здесь прямо сейчас, и у нас много работы. Мы играем в бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. Для меня важно сыграть в этом сезоне как можно успешнее. Когда сезон завершится, будет время подумать, что дальше», — приводит слова Гвардиола сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» пройдет 14 марта. Начало — в 23.00 мск.