Четыре игрока "Ливерпуля" - в команде недели в Лиге чемпионов

Официальный Твиттер Лиги чемпионов представил команду недели. В нее вошли четыре игрока "Ливерпуля": форвард Роберту Фирмину, хавбек Наби Кейта, а также защитники Трент Александр-Арнолд и Виргил ван Дейк. Мерсисайдцы обыграли "Порту" в первом матче 1/4 финала (2:0).
Состав команды недели: Юго Ллорис ("Тоттенхэм") - Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм"), Жорди Альба ("Барселона") - Кейта ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - Давид Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
All out attack! 🔥#UCLfantasy pic.twitter.com/XKoaOkFYRm– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 апреля 2019 г.
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