17:01 | Футбол — Лига чемпионов

Четыре игрока "Ливерпуля" - в команде недели в Лиге чемпионов

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Официальный Твиттер Лиги чемпионов представил команду недели. В нее вошли четыре игрока "Ливерпуля": форвард Роберту Фирмину, хавбек Наби Кейта, а также защитники Трент Александр-Арнолд и Виргил ван Дейк. Мерсисайдцы обыграли "Порту" в первом матче 1/4 финала (2:0). 

Состав команды недели: Юго Ллорис ("Тоттенхэм") - Александр-Арнолд ("Ливерпуль"), Жерар Пике ("Барселона"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм"), Жорди Альба ("Барселона") - Кейта ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - Давид Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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