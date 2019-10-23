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Черышев в основе «Валенсии» на игру с «Лиллем» в ЛЧ

20:59
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Стали известен стартовый состав «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля», информирует официальный сайт УЕФА. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев выйдет с первых минут у гостей.

Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Диакаби, Паулиста, Коста, Васс — Кондогбья, Парехо, Коклен, Черышев — Гомес, Гамейро.

Встреча «Лилль» — «Валенсия» начнется в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

Лилль — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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