Черышев в основе «Валенсии» на игру с «Лиллем» в ЛЧ

Стали известен стартовый состав «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля», информирует официальный сайт УЕФА. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев выйдет с первых минут у гостей.

Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Диакаби, Паулиста, Коста, Васс — Кондогбья, Парехо, Коклен, Черышев — Гомес, Гамейро.

Встреча «Лилль» — «Валенсия» начнется в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп