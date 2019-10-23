Черышев в основе «Валенсии» на игру с «Лиллем» в ЛЧ
20:59
Стали известен стартовый состав «Валенсии» на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля», информирует официальный сайт УЕФА. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев выйдет с первых минут у гостей.
Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Диакаби, Паулиста, Коста, Васс — Кондогбья, Парехо, Коклен, Черышев — Гомес, Гамейро.
Встреча «Лилль» — «Валенсия» начнется в 22.00 (мск).
? Este es nuestro XI INICIAL ?@ChampionsLeague ?#LOSCVCF ? #SomDeChampions pic.twitter.com/Ifc7NcK1dc— Valencia CF ?? (@valenciacf) October 23, 2019
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