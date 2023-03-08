«Челси» — «Боруссия»: Хаверц со второй попытки реализовал пенальти

«Челси» удвоил преимущество в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». На 53-й минуте счет стал 2:0.

Полузащитник дортмундцев Мариус Вольф сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр не увидел момент. Однако после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора эпизода был назначен пенальти. К точке подошел Кай Хаверц, но пробил в штангу.

Тем не менее, одиннадцатиметровый пришлось перебить, так как игроки гостей раньше удара вбежали в штрафную. Со второй попытки немецкий хавбек смог забить.

В первом матче дортмундская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0. Правило гостевого гола в Лиге чемпионов больше не действует.