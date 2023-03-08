«Челси» — «Боруссия»: хозяева повели в концовке тайма

«Челси» обыгрывает «Боруссию» Дортмунд по итогам первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.

На 44-й минуте отличился Рахим Стерлинг, который воспользовался замешательством игроков «Боруссии» после прострела в штрафную и пробил с ближней дистанции.





В первой половине встречи также отличился форвард «синих» Кай Хаверц. Однако, взятие ворот было отменено из-за офсайда у Стерлинга в эпизоде ранее.





В первом матче немцы победили со счетом 1:0.