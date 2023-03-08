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«Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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7 марта. «Челси» — «Боруссия» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Челси» переиграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. Голом отметился нападающий Рахим Стерлинг. После перерыва «синие» удвоили преимущество благодаря голу Кая Хаверца с пенальти. Немецкий хавбек только со второй попытки смог реализовать одиннадцатиметровый.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Боруссия Д

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ФК Челси
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