«Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Челси» переиграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на «Стэмфорд Бридж».

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. Голом отметился нападающий Рахим Стерлинг. После перерыва «синие» удвоили преимущество благодаря голу Кая Хаверца с пенальти. Немецкий хавбек только со второй попытки смог реализовать одиннадцатиметровый.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси».