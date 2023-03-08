«Бенфика» разгромила «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» крупно переиграла «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:1. Встреча прошла в Португалии.

В составе победителей дубль оформил Гонсалу Рамуш, по голу забили Рафа Силва и Давид Нерес, а также реализовал пенальти экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. В концовке встречи гостям удалось отыграть один мяч — забил Бьорн Мейер.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.