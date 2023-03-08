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«Бенфика» разгромила «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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7 марта. «Бенфика» — «Брюгге» — 5:1.
Фото Global Look Press

«Бенфика» крупно переиграла «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:1. Встреча прошла в Португалии.

В составе победителей дубль оформил Гонсалу Рамуш, по голу забили Рафа Силва и Давид Нерес, а также реализовал пенальти экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. В концовке встречи гостям удалось отыграть один мяч — забил Бьорн Мейер.

Первый матч завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
5:1
Брюгге
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ФК Брюгге
2
0
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