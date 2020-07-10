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CAS объявит решение по делу «Манчестер Сити» в понедельник

10 июля 2020, 19:45
Стадион «Ман Сити». Фото Twitter.
Стадион «Ман Сити». Фото Twitter.
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13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) Лозанны опубликует итоговый вердикт по делу футбольного клуба «Манчестер Сити», обвиняемого в махинациях с отчетностью с целью обойти правило финансового фэйр-плэй, сообщает в Twitter журналист BBC Дэн Роан.

Ранее английский клуб был дисквалифицирован УЕФА на два года из-за нарушения финансового фэйр-плэй, начиная с сезона-2020/21. «Сити» подал апелляцию в CAS, ее рассмотрение состоялось в мае.

Если дисквалификация «горожан» останется в силе, то путевку в Лигу чемпионов от Англии после сезона-2019/20 получит команда, которая займет итоговое пятое место в национальном чемпионате.

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