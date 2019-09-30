Бывший вратарь ЦСКА Злобин летит с «Бенфикой» на матч с «Зенитом»
Бывший вратарь ЦСКА Иван Злобин в составе «Бенфики» отправится на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».
Это следует из заявки игроков на этот матч, опубликованной в Twitter португальского клуба. Злобин играл в ЦСКА с 2013 по 2015 годы, а в «Бенфику» перешел в начале февраля этого года и успел дебютировать за основной состав клуба в матче 1-го тура Кубка лиги против «Витории Гимарайнш» (0:0).
Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
? #ZenitSLB SQUAD LIST:— SL Benfica (@slbenfica_en) September 30, 2019
Goalkeepers: Svilar, Odysseas and Zlobin;
Defenders: Nuno Tavares, Tom?s Tavares, R?ben, Ferro, Grimaldo and Jardel;
Midfielders: Taarabt, Gabriel, Cervi, Caio, Rafa, Pizzi, Fejsa and Gedson;
Forwards: Seferovic, RDT, Vin?cius and Jota.#WeAreBenfica pic.twitter.com/2HUWNR7kap