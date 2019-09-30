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Бывший вратарь ЦСКА Злобин летит с «Бенфикой» на матч с «Зенитом»

17:00
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Бывший вратарь ЦСКА Иван Злобин в составе «Бенфики» отправится на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

Это следует из заявки игроков на этот матч, опубликованной в Twitter португальского клуба. Злобин играл в ЦСКА с 2013 по 2015 годы, а в «Бенфику» перешел в начале февраля этого года и успел дебютировать за основной состав клуба в матче 1-го тура Кубка лиги против «Витории Гимарайнш» (0:0).

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Зенит — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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