Булыкин назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/24
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити», конечно, является для меня фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Но футбол — это непредсказуемая игра, и потому будет очень интересно наблюдать за всеми матчами плей-офф. Сюрпризы будут, но в полуфиналах уже останутся только гранды, которые и разыграют титул», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 февраля. В первый игровой день «Манчестер Сити» встретится с «Копенгагеном», а «Реал» сыграет против «Лейпцига». Начало матчей — в 23.00 по московскому времени.
Источник: Vprognoze
Новости
30 дек 2023 07:00
1
26 дек 2023 13:25
11
25 дек 2023 15:31
2