Булыкин назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов сезона-2023/24

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает фаворитом текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити», конечно, является для меня фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Но футбол — это непредсказуемая игра, и потому будет очень интересно наблюдать за всеми матчами плей-офф. Сюрпризы будут, но в полуфиналах уже останутся только гранды, которые и разыграют титул», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 февраля. В первый игровой день «Манчестер Сити» встретится с «Копенгагеном», а «Реал» сыграет против «Лейпцига». Начало матчей — в 23.00 по московскому времени.