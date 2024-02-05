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5 февраля, 14:00

Лига чемпионов: даты и расписание первых матчей плей-офф

«ПСЖ» сыграет с «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов 14 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Reuters

Стадия плей-офф Лиги чемпионов стартует с первых игр 1/8 финала 13 и 14 февраля, также стартовые матчи противостояний пройдут 20 и 21 февраля.

В первом раунде плей-офф ЛЧ победители групп играют со вторыми командами других квартетов. Противостояния начинаются на полях команд, которые не выиграли свои группы.

Публикуем расписание первых матчей плей-офф. Время начала — московское.

Расписание первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

13 февраля, вторник

23:00. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

23:00. «Лейпциг» — «Реал»

14 февраля, среда

23:00. «Лацио» — «Бавария»

23:00. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

20 февраля, вторник

23:00. ПСВ — «Боруссия»

23:00. «Интер» — «Атлетико»

21 февраля, среда

23:00. «Наполи» — «Барселона»

23:00. «Порту» — «Арсенал»

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 5, 6 и 12, 13 марта.

Четвертьфиналы запланированы на 9 и 10 апреля (первые матчи) и 16 и 17 апреля (ответные матчи). Полуфиналы состоятся 30 апреля и 1 мая (первые матчи) и 7 и 8 мая (ответные матчи).

Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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