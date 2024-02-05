Лига чемпионов: даты и расписание первых матчей плей-офф
Стадия плей-офф Лиги чемпионов стартует с первых игр 1/8 финала 13 и 14 февраля, также стартовые матчи противостояний пройдут 20 и 21 февраля.
В первом раунде плей-офф ЛЧ победители групп играют со вторыми командами других квартетов. Противостояния начинаются на полях команд, которые не выиграли свои группы.
Публикуем расписание первых матчей плей-офф. Время начала — московское.
Расписание первых матчей плей-офф Лиги чемпионов
13 февраля, вторник
23:00. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»
23:00. «Лейпциг» — «Реал»
14 февраля, среда
23:00. «Лацио» — «Бавария»
23:00. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
20 февраля, вторник
23:00. ПСВ — «Боруссия»
23:00. «Интер» — «Атлетико»
21 февраля, среда
23:00. «Наполи» — «Барселона»
23:00. «Порту» — «Арсенал»
Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 5, 6 и 12, 13 марта.
Четвертьфиналы запланированы на 9 и 10 апреля (первые матчи) и 16 и 17 апреля (ответные матчи). Полуфиналы состоятся 30 апреля и 1 мая (первые матчи) и 7 и 8 мая (ответные матчи).
Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры