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10 февраля, 14:27

Феликс надеется, что сможет сыграть в первом матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс надеется, что сможет принять участие в первом матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает журналист Серхио Соле.

Сейчас футболист восстанавливается после небольшой травмы, которую он получил в конце января. Он надеется, что к матчу Лиги чемпионов он будет в хорошей форме.

Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 21 февраля в Италии.

В этом сезоне футболист отметился 7 голами и 5 голевыми передачами во всех турнирах.

Жоау Феликс
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
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