Феликс надеется, что сможет сыграть в первом матче Лиги чемпионов с «Наполи»
Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс надеется, что сможет принять участие в первом матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает журналист Серхио Соле.
Сейчас футболист восстанавливается после небольшой травмы, которую он получил в конце января. Он надеется, что к матчу Лиги чемпионов он будет в хорошей форме.
Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 21 февраля в Италии.
В этом сезоне футболист отметился 7 голами и 5 голевыми передачами во всех турнирах.
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30 дек 2023 07:00
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