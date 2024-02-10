Феликс надеется, что сможет сыграть в первом матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс надеется, что сможет принять участие в первом матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает журналист Серхио Соле.

Сейчас футболист восстанавливается после небольшой травмы, которую он получил в конце января. Он надеется, что к матчу Лиги чемпионов он будет в хорошей форме.

Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 21 февраля в Италии.

В этом сезоне футболист отметился 7 голами и 5 голевыми передачами во всех турнирах.