Букмекеры прогнозируют победу "Тоттенхэма" в матче с ЦСКА

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Тоттенхэм" принимает в Лондоне ЦСКА. Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 1,52 – Н 4,28 – П2 6,27

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 1:2. "У ЦСКА ситуация труднее, чем перед матчем "Ростова", - ему самому надо атаковать. Но армейцы уже не раз показывали, что в конкретной игре могут сфокусироваться и показать хороший футбол. Судя по последним матчам, и Траоре при правильном использовании может забивать. Хорошее настроение у Головина, который выиграл премию "Первая пятерка". Набирает обороты Чалов. Надеюсь на ЦСКА и верю в победу".

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1. "ЦСКА всегда живет только Лигой чемпионов. Не верю в победу армейцев в том числе и поэтому. Лига Европы - недостаточная для них мотивация. А если принять, что зимой сменится тренер, то лучше сосредоточиться на одном турнире. В чемпионате ЦСКА все еще претендует на попадание в двойку".

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Дайер, Виммер, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников, Головин, Натхо, Страндберг, Чалов, Миланов, Траоре.

Потери: - - Цауня (травм.), Еременко (дискв.).

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА – в среду, 7 декабря, на канале "Матч ТВ".