Бруну Лаге: «Сила «Зенита» в коллективе»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаге на пресс-конференции перед игрой 6-го тура этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» рассказал, в каком стиле команда сыграет в завтрашнем матче, состоянии травмированных и линии атаки соперника.

— Мы сразу должны начать с позиции силы, сразу показать хорошую игру, — отметил Лаге. — Однако торопливость не приносит больших результатов. Мы будем пытаться забивать гол за голом и пользоваться всеми моментами, которые у нас будут. Это наше желание, но многое будет зависеть от соперника. «Бенфика» должна быть большим клубом, игроки должны делать историю. Однако сейчас нас беспокоит наш соперник, мы должны его уважать. Когда у нас нет страха — команда играет не очень хорошо. Мы должны смотреть только вперед и смотреть. Команда настроена, все отлично, но не хватает какого-то шага.

— Что вы думаете относительно состояния травмированных?

— Мы видели, что происходит, когда нам не хватает игроков. Андре Алмейда, Пицци были травмированным. Сейчас все должны наш поддержать. Мы должны принимать решения во благо всех игроков, я их принял. Мы не можем назвать состав, каждый раз вынуждены выставлять новую команду. Но когда выигрываем, у нас лучший состав.

— Вчера тренер «Порту» сказал, что они будут чемпионами. Что думаете об этих словах?

— Сейчас мы думаем об игре с «Зенитом», а уже потом будем думать о следущей игре.

— Что скажите о «Зените»?

— Мы видели много матчей соперника. Они играют в четыре нападающих, здорово действуют в воздухе, создают проблемы крайним защитникам. Это очень опытная команда, ее ценность в коллективе.

— А что вы думаете о травмах «Зенита»? Ведь не смогут сыграть четыре игрока.

— Это часть футбола, значит шанс получат другие игроки. Для нас важно показать свой максимум. Готовим разные сценарии, ориентируясь на разные игры команды. (Дмитрий Зимин)

Трансляция матча «Бенфика» — «Зенит»