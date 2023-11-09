Де Йонг: «Приз лучшего игрока матча будет для моих детей хорошим примером, на который они смогут равняться»

Нападающий ПСВ Люк де Йонг прокомментировал победу над «Лансом» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард был признан лучшим игроком встречи.

«Это совершенно особенное чувство — получать трофей лучшему игроку матча в Лиге чемпионов. Это футбол на самом высоком уровне, поэтому я буду дорожить этой ноградой, но у меня ничего не получилось бы без усилий команды. У меня дома два маленьких мальчика, так что им придется как-то поделить трофей между собой. Я думаю, что оставлю его в одной комнате, а на следующий день переставлю в комнату другого сына. Это будет для них хорошим примером, на который они смогут равняться, глядя, что выиграл их папа», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

ПСВ набрал 5 очков и поднялся на 2-е место в группе B, опередив «Ланс», у которого тоже 5 очков.