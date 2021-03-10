Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Боруссия» — «Севилья»: Холанн установил еще два рекорда Лиги чемпионов

00:26
Теги:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». На счету 20-летнего форварда стало 20 мячей в главном еврокубковом турнире (12 за «Боруссию» и 8 за «Зальцбург»).

Для достижения этой отметки Холанну понадобилось всего 14 матчей, и он побил предыдущий рекорд на целых 10 игр: форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил свой 20-й гол в 24-й игре.

Кроме того, Холанн стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, кто забивал не меньше двух голов в четырех играх подряд.

Боруссия Д — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир