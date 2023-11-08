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«Боруссия», «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл»: расклад группы Лиги чемпионов после 4 туров

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья.
Фото AFP

В четвертом туре группы F Лиги чемпионов хозяева одержали непростые победы — «Боруссия» справилась с «Ньюкаслом», а «Милан» взял реванш у «ПСЖ».

Этот квартет предсказуемо оказался самым запутанным в нынешнем сезоне. При большинстве вариантов ситуация вряд ли прояснится и через три недели. И только победы французов и немцев до минимума сократят количество интриг. В таком случае останется узнать, кто из пары выигравших выйдет с первого места и для кого из дуэта «Милан» — «Ньюкасл» евросезон завершится в декабре.

Группа F

«Боруссия» Д — «Ньюкасл» — 2:0 (Фюллькруг, 26. Брандт, 79).

«Милан» — «ПСЖ» — 2:1 (Рафаэл Леау, 12. Жиру, 50 — Шкриньяр, 9).

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

4

2

1

1

3-2

7

2. ПСЖ

4

2

0

2

7-6

6

3. Милан

4

1

2

1

2-4

5

4. Ньюкасл

4

1

1

2

4-4

4

28 ноября. «ПСЖ» — «Ньюкасл», «Милан» — «Боруссия» Д.

13 декабря. «Боруссия» Д — «ПСЖ», «Ньюкасл» — «Милан».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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