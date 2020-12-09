«ПСЖ» и «Истанбул» должны доиграть матч Лиги чемпионов, который был прерван накануне из-за расистского скандала. Перед игрой на трибунах болельщики вывесили несколько баннеров в поддержку футболистов.

«Гордимся игроками», — гласит один из них.

«Против расизма», — написано на другом.

'Support to Mr. Webo'

'Proud of the players'

'Against racism'



PSG fans have messages in support of the players and Webo (Istanbul Basaksehir asst. manager), before their team's #UCL game resumes tonight.#PSGIBFK pic.twitter.com/hhlbaInFKk — MOLATsportgist (tm)?? (@Molatsportgist) December 9, 2020

Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. На 14-й минуте матча ассистент тренера «Истанбула» Пьер Вебо вступил в спор за пределами поля с четвертым арбитром Себастьяном Колцеску.

Когда главный судья пришел разбираться в сути конфликта и стал уточнять, кому нужно показать красную карточку, Колцеску указал на Вебо, предположительно сказав по-румынски: «Вот этот черный парень».

После этого в перепалку с судьями вступили участники обеих команд. На 23-й минуте первого тайма игроки турецкого клуба ушли с поля в раздевалку, отказываясь продолжать матч. Игроки «ПСЖ» последовали их примеру.