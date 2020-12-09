Болельщики вывесили баннеры в поддержку футболистов перед матчем «ПСЖ» — «Истанбул»
«ПСЖ» и «Истанбул» должны доиграть матч Лиги чемпионов, который был прерван накануне из-за расистского скандала. Перед игрой на трибунах болельщики вывесили несколько баннеров в поддержку футболистов.
«Гордимся игроками», — гласит один из них.
«Против расизма», — написано на другом.
Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. На 14-й минуте матча ассистент тренера «Истанбула» Пьер Вебо вступил в спор за пределами поля с четвертым арбитром Себастьяном Колцеску.
Когда главный судья пришел разбираться в сути конфликта и стал уточнять, кому нужно показать красную карточку, Колцеску указал на Вебо, предположительно сказав по-румынски: «Вот этот черный парень».
После этого в перепалку с судьями вступили участники обеих команд. На 23-й минуте первого тайма игроки турецкого клуба ушли с поля в раздевалку, отказываясь продолжать матч. Игроки «ПСЖ» последовали их примеру.
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