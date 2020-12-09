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Болельщики вывесили баннеры в поддержку футболистов перед матчем «ПСЖ» — «Истанбул»

20:28
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«ПСЖ» и «Истанбул» должны доиграть матч Лиги чемпионов, который был прерван накануне из-за расистского скандала. Перед игрой на трибунах болельщики вывесили несколько баннеров в поддержку футболистов.

«Гордимся игроками», — гласит один из них.

«Против расизма», — написано на другом.

Игру обслуживала румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. На 14-й минуте матча ассистент тренера «Истанбула» Пьер Вебо вступил в спор за пределами поля с четвертым арбитром Себастьяном Колцеску.

Когда главный судья пришел разбираться в сути конфликта и стал уточнять, кому нужно показать красную карточку, Колцеску указал на Вебо, предположительно сказав по-румынски: «Вот этот черный парень».

После этого в перепалку с судьями вступили участники обеих команд. На 23-й минуте первого тайма игроки турецкого клуба ушли с поля в раздевалку, отказываясь продолжать матч. Игроки «ПСЖ» последовали их примеру.

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