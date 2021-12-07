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«Всегда буду с тобой». Невероятный перформанс фанатов «Милана» с Джокером на матче с «Ливерпулем»

Фанаты «Милана» подготовили перформанс с Джокером на матче ЛЧ против «Ливерпуля»
23:02
Болельщики «Милана». Фото AFP
Болельщики «Милана». Фото AFP
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Болельщики «Милана» подготовили перформанс перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии.

Баннер выполнен в красно-черных цветах. В центре композиции изображен Джокер (суперзлодей вселенной DC Comics. — Прим. «СЭ»).

«Я всегда буду с тобой», — написано под изображением с Джокером.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».

Лига чемпионов. Группа B
07 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

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