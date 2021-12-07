«Всегда буду с тобой». Невероятный перформанс фанатов «Милана» с Джокером на матче с «Ливерпулем»
Фанаты «Милана» подготовили перформанс с Джокером на матче ЛЧ против «Ливерпуля»
23:02
Болельщики «Милана» подготовили перформанс перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии.
Баннер выполнен в красно-черных цветах. В центре композиции изображен Джокер (суперзлодей вселенной DC Comics. — Прим. «СЭ»).
«Я всегда буду с тобой», — написано под изображением с Джокером.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».
#MilanLiverpool pic.twitter.com/tgq6k5pTGy— Daniele Longo (@86_longo) December 7, 2021
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