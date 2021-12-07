«Всегда буду с тобой». Невероятный перформанс фанатов «Милана» с Джокером на матче с «Ливерпулем»

Болельщики «Милана» подготовили перформанс перед началом матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» в Италии.

Баннер выполнен в красно-черных цветах. В центре композиции изображен Джокер (суперзлодей вселенной DC Comics. — Прим. «СЭ»).

«Я всегда буду с тобой», — написано под изображением с Джокером.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ливерпуль».