Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» в матче с «Атлетико»

Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» на гостевом секторе в матче с «Атлетико» ?



Как добраться, камеры хранения, билеты — рассказываем о правилах посещения стадиона в Мадриде ??



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