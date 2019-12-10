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Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» в матче с «Атлетико»

12:53

«Локомотив» в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поддержат более 500 болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

Встреча пройдет в Мадриде в среду, 11 декабря, начало — 23:00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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