Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» в матче с «Атлетико»
12:53
«Локомотив» в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поддержат более 500 болельщиков, информирует пресс-служба клуба.
Встреча пройдет в Мадриде в среду, 11 декабря, начало — 23:00 (мск).
Более 500 болельщиков поддержат «Локомотив» на гостевом секторе в матче с «Атлетико» ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 10 декабря 2019 г.
Как добраться, камеры хранения, билеты — рассказываем о правилах посещения стадиона в Мадриде ??
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