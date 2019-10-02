Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Безумный танец игроков «Баварии» после победы над «Тоттенхэмом» со счетом 7:2

00:37
Теги:

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Тоттенхэм» со счетом 7:2. Покер оформил нападающий Серж Гнабри.

После игры футболисты мюнхенцев эмоциональной отметили победу экстравагантными танцами. При этом защитник «Баварии» Хави Мартинес выбил на трибуны мяч, который Гнабри хотел забрать себе на память.

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир