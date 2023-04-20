Бернарду Силва: «Холанн — особенный игрок, выделяющийся на фоне всех»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов поддержал нападающего Эрлина Холанна. Норвежец не реализовал пенальти в этой встрече, но забил с игры.

«Эрлин — особенный игрок, выделяющийся на фоне всех, кто был у нас прежде. Ему не требуется лишних касаний мяча. Тенью присутствуя на поле на протяжении 85 минут, он касается мяча разок-другой — и все, гол. Имея столь особенного игрока в нападении, мы и сзади чувствуем себя комфортнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Английская команда одержала победу по сумме двух встреч (4:1) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Реал».